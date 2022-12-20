Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:49

Агент Станиславский заявил, что один из участников ЧМ-2022 в Катаре ведет переговоры с двумя клубами РПЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент Станислав Станиславский заявил, что футболист из пятерки лучших европейских чемпионатов ведет переговоры с двумя российскими клубами.

«Мне сейчас известно, что один футболист из чемпионата топ-5, который играл на прошедшем чемпионате мира, ведет переговоры с двумя российскими клубами, по поводу своего дальнейшего продолжения карьеры. Неманья Максимович? Нет, речь идет о другом футболисте. Скажу лишь, что один из клубов — из Москвы», — цитирует агента Metaratings.ru.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финальном матче одержала победу над национальной командой Франции (3:3, по пен. 4:2).

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zayavil-chto-odin-iz-uchastnikov-chempionata-mira-v-katare-vedet-peregovory-s-klubami-rpl-1443540/
РПЛ
Чемпионат мира по футболу
3
0
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Аргентине во время празднования победы сборной на ЧМ-2022 погиб болельщик

Экс-гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 отреагировал на слова Инфантино о том, что ЧМ-2022 был лучшим в истории
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости