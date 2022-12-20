Вальдано считает несбыточной мечту Месси сыграть на шести чемпионатах мира

Экс-футболист мадридского «Реала» Хорхе Вальдано высказался о будущем нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Когда я брал у него интервью перед чемпионатом мира, за кадром он сказал мне, что собирается сыграть на своем пятом чемпионате мира и что ни один футболист не сыграл шесть. Он заявил, что это невозможно, и добавил: «Если я выиграю турнир, то буду носить футболку до следующего чемпионата мира». Посмотрим, на что способен Месси. Футбол показал, что практически невозможно сыграть на шести чемпионатах мира», — приводит Goal слова Вальдано.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Выступив на турнире, аргентинец присоединился к числу рекордсменов по количеству участий в мировом первенстве. Ранее отметки в пять участий на чемпионатах мира добились мексиканские футболисты Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес и немец Лотар Маттеус.