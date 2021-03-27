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Дзюба стремится побить рекорд Кержакова по голам за сборную России

22:27
27 марта. Сочи. Россия — Словения — 2:1. Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 марта. Сочи. Россия — Словения — 2:1. Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что стремится побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду.

«Один гол до него остался, два — войти в историю. Когда я только первый гол забил, я ему так угрожал, помните? Все смеялись. Он тогда меня подколол: «Начал ты неплохо, Лодыгина с Ребровым ты обошел». Сейчас я уже близко.

Хотелось бы, конечно. Посмотрим. Я не загадываю, честно. Когда-то и меня, может, превзойдут. Но сначала нужно догнать Сашу. В футболе все бывает. Но 29 — уже хорошая цифра», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе национальной команды.

Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. С учетом игр сборной СССР первое место занимает Олег Блохин (42 гола).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UC3G9_QWwe2n6JjPQsNJX6Cw

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