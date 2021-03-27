Дзюба стремится побить рекорд Кержакова по голам за сборную России

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что стремится побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду.

«Один гол до него остался, два — войти в историю. Когда я только первый гол забил, я ему так угрожал, помните? Все смеялись. Он тогда меня подколол: «Начал ты неплохо, Лодыгина с Ребровым ты обошел». Сейчас я уже близко.

Хотелось бы, конечно. Посмотрим. Я не загадываю, честно. Когда-то и меня, может, превзойдут. Но сначала нужно догнать Сашу. В футболе все бывает. Но 29 — уже хорошая цифра», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе национальной команды.

Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. С учетом игр сборной СССР первое место занимает Олег Блохин (42 гола).