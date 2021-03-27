Дзюба: «Сегодня порадуемся, уж позвольте нам. А завтра уже начнется подготовка»
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о настрое на предстоящий матч отбора ЧМ-2022 против команды Словакии.
«После победы всегда проще восстанавливаться. Плюс Станислав Саламович Черчесов правильную вещь сказал. В случае поражения от Словакии все победы обесценятся. Поэтому мы все прекрасно понимаем.
Словакия — крепкий соперник. Да и на Россию они всегда настраиваются по-особому. Поэтому мы подготовимся.
Сегодня мы порадуемся, уж позвольте нам. А завтра уже начнется подготовка. Тренерский штаб разберет, мы посмотрим и будем сражаться. А вы уж, пожалуйста, нас поддержите», — рассказал Дзюба в интервью пресс-службе национальной команды.
В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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