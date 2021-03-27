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Дзюба: «Сегодня порадуемся, уж позвольте нам. А завтра уже начнется подготовка»

22:20
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Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о настрое на предстоящий матч отбора ЧМ-2022 против команды Словакии.

«После победы всегда проще восстанавливаться. Плюс Станислав Саламович Черчесов правильную вещь сказал. В случае поражения от Словакии все победы обесценятся. Поэтому мы все прекрасно понимаем.

Словакия — крепкий соперник. Да и на Россию они всегда настраиваются по-особому. Поэтому мы подготовимся.

Сегодня мы порадуемся, уж позвольте нам. А завтра уже начнется подготовка. Тренерский штаб разберет, мы посмотрим и будем сражаться. А вы уж, пожалуйста, нас поддержите», — рассказал Дзюба в интервью пресс-службе национальной команды.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UC3G9_QWwe2n6JjPQsNJX6Cw

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