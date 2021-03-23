Дзюба оценил свое состояние после того, как переболел коронавирусом

Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал, как чувствует себя после того, как переболел коронавирусом.

— Многие футболисты переболели коронавирусом, в том числе и вы. Как бы оценил свое состояние?

— Трудно сказать, потому что есть люди, которые должны оценивать мое состояние. Неприятно. Постепенно, через матчи, чувствовал себя все лучше и лучше. Последствий не осталось.

15 января стало известно, что Дзюба и вратарь «Зенита» Андрей Лунев сдали положительные тесты на коронавирус. Из-за этого футболисты пропустили первый сбор петербургского клуба в Дубае. 31 января нападающий сообщил, что полностью излечился.

Завтра, 24 марта, состоится первый матч отборочного турнира на ЧМ-2022, в котором сборная России сыграет с Мальтой.

(Сергей Федоров)