Черчесов: «Думаем только о Мальте, все остальные игры будут потом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об ожиданиях от матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой.

«Как тактически распределить силы на три матча? Мы встали на линию старта, все команды в равных условиях. Невозможно предугадать, что будет во время матчей. Мы пока думаем только о Мальте, все остальные игры будут потом. Нам предстоит непростой матч, на уровне сборных вообще простых матчей не бывает, это банально, но так и есть», — цитирует Черчесова «СЭ».

Завтра, 24 марта, состоится первый матч отборочного турнира на ЧМ-2022, в котором сборная России сыграет с Мальтой. Начало — в 22.45 по московскому времени.

(Сергей Федоров)