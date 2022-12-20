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Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Вечный спор о противостоянии Месси и Роналду окончен, ответ очевиден»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси (справа) целует кубок мира.
Фото Global Look Press

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на победу сборной Аргентины над Францией (3:3, по пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022 в Катаре.

«Наверное, можно сказать, что вечный спор у любителей футбола в борьбе за звание лучшего игрока в противостоянии Месси и Роналду подошел к концу, ответ очевиден. При всем уважении к болельщикам Криштиану, Лионель делает что-то невероятное! Я искренне за него переживал на этом ЧМ и всегда наблюдал за его игрой с огромным интересом, очень хотелось, чтобы он наконец завоевал этот титул. Поздравляю Месси и сборную Аргентины с этим невероятным достижением, которого аргентинцы ждали с 1986 года.
Теперь Месси можно точно поставить в один список с такими легендами футбола, как Пеле и Марадона. Это был лучший финал ЧМ по футболу, который я смотрел с 1982 года. Команды подарили невероятные эмоции абсолютно всем болельщикам», — написал у себя в соцсетях Ларин.

Лионель Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира, сборная Аргентины завоевала трофей в третий раз в истории. До этого аргентинцы становились обладателями кубка мира в 1978 и 1986 годах.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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