Сборная Швеции вызвала 40-летнего Ибрагимовича на матчи отбора к ЧМ-2022

Сборная Швеции вызвала форварда Златана Ибрагимовича в расположение команды для подготовки к матчам отбора к ЧМ-2022 с Грузией и Испанией.

40-летний футболист «Милана» попал в список из 26 игроков. Также в заявке значится полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

11 ноября Швеция встретится с Грузией, 14-го сыграет в гостях с Испанией. С 15 очками команды занимает 1-е место в группе B.