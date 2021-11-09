Джикия и Жемалетдинов не принимали участие в тренировке сборной России
19:08
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на брифинге рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра.
— Кто готов играть?
— Кто тренировался, все готовы. Джикия и Жемалетдинов не тренировались. Джикия почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной мышце. И мы решили не рисковать.
— Решили, кто будет капитаном?
— Я решил.
— Но нам не скажете?
— Нет, — сказал Карпин.
11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора ЧМ-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.
11.11.2021 | Россия — Кипр
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