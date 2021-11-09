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Джикия и Жемалетдинов не принимали участие в тренировке сборной России

19:08
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин на брифинге рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра.

— Кто готов играть?

— Кто тренировался, все готовы. Джикия и Жемалетдинов не тренировались. Джикия почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной мышце. И мы решили не рисковать.

— Решили, кто будет капитаном?

— Я решил.

— Но нам не скажете?

— Нет, — сказал Карпин.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора ЧМ-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Россия — Кипр
11.11.2021 | Россия — Кипр

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры