Джикия и Жемалетдинов не принимали участие в тренировке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на брифинге рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра.

— Кто готов играть?

— Кто тренировался, все готовы. Джикия и Жемалетдинов не тренировались. Джикия почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной мышце. И мы решили не рисковать.

— Решили, кто будет капитаном?

— Я решил.

— Но нам не скажете?

— Нет, — сказал Карпин.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора ЧМ-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.

11.11.2021 | Россия — Кипр