Футболист из Сан-Марино сыграл в мяч рукой, подав сигнал судье. Вы видели такие курьезные пенальти?

На 23-й минуте отборочного матча чемпионата мира-2022 Сан-Марино — Англия (0:10) защитник Данте Росси поднял правую руку, пытаясь дать судье Раде Обреновичу какой-то сигнал. И спустя мгновение он заработал пенальти в свои ворота, сыграв в мяч этой рукой.

Скриншот эфира «Футбол 1».

Скриншот эфира «Футбол 1».

Поначалу словенский арбитр не отреагировал должным образом на случившееся — контакт с ладонью футболиста был незначительным и малозаметным.

Скриншот эфира «Футбол 1».

Скриншот эфира «Футбол 1».

Но вмешались видеоассистенты Славко Винчич и Юре Прапротник. После этого Обренович изучил видеозапись и указал на 11-метровую отметку.