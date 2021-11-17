Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы сборной России на попадание на чемпионат мира по футболу через стыковые матчи.

«Согласен с Рашидом Рахимовым, что самые опасные соперники, которые могут попасться в первом туре, — это Польша и Чехия. Но против абсолютно любой сборной нам придется очень сложно. Наши шансы попадания на чемпионат мира оцениваю как 20 на 80. Мы совсем не фавориты, но шанс нужно использовать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России проиграла последний матч групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Хорватии в гостях (0:1) и лишилась прямой путевки на чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году.

В первом туре стыковых матчей возможными соперниками сборной России станут Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведет его дома как команда из первой корзины.