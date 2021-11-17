Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Вратарь сборной Украины: «На поле было 15 львов, еще 10 сидели на скамейке»

Голкипер сборной Украины отреагировал на победу в матче с командой Боснии и Герцеговины
11:33
Игроки сборной Украины после матча с Боснией и Герцеговиной. Фото Reuters
Игроки сборной Украины после матча с Боснией и Герцеговиной. Фото Reuters
Теги:

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан высказался по поводу победы в матче с командой Боснии и Герцеговины (2:0) в 10-м туре отборочного этапа ЧМ-2022.

«Тяжело складывалась игра, потому что нам нужна была только победа. Думаю, было видно, что у футболистов, которые выходили с первых минут и на замену, и у всех остальных были мысли только о победе.

У нас на поле было 15 львов, еще 10 сидели на скамейке. Выполнили задание-минимум. Если оглядываться назад, мы понимали прекрасно, что если бы удачно сложилась игра с финнами в Киеве, если бы мы обыграли дважды Казахстан, то вышли бы с первого места», — цитирует Бущана Tribuna.com.

Украинцы заняли второе место в группе и сыграют в стыковых матчах.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Что будет, если есть грушу каждый день?
В РФ установлен максимум по числу выздоровевших после COVID-19 за сутки
1
8
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты