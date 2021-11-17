Вратарь сборной Украины: «На поле было 15 львов, еще 10 сидели на скамейке»
Голкипер сборной Украины отреагировал на победу в матче с командой Боснии и Герцеговины
11:33
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан высказался по поводу победы в матче с командой Боснии и Герцеговины (2:0) в 10-м туре отборочного этапа ЧМ-2022.
«Тяжело складывалась игра, потому что нам нужна была только победа. Думаю, было видно, что у футболистов, которые выходили с первых минут и на замену, и у всех остальных были мысли только о победе.
У нас на поле было 15 львов, еще 10 сидели на скамейке. Выполнили задание-минимум. Если оглядываться назад, мы понимали прекрасно, что если бы удачно сложилась игра с финнами в Киеве, если бы мы обыграли дважды Казахстан, то вышли бы с первого места», — цитирует Бущана Tribuna.com.
Украинцы заняли второе место в группе и сыграют в стыковых матчах.
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