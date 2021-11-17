Губерниев: «Было бы здорово, если бы Россия и Украина встретились в стыках»

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» выход сборной Украины по футболу в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Надеюсь, что доживу до того момента, когда мы будем с ними в футбол играть безо всяких «но». Для меня как болельщика, который помнит знаменитый матч в Лужниках, противостояние киевского «Динамо» и «Спартака», Чемпионат СССР по футболу, конечно, была бы большим праздником и огромным счастьем встреча сборных Украины и России. Представляете, как сейчас было бы здорово, если бы сейчас футболисты сыграли друг против друга в стыках. Но сейчас это невозможно. Будем надеяться, что до прекрасной поры, когда мы будем играть смело в футбол друг с другом, мы доживем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборные России и Украины по футболу заняли вторые места в своих группах отборочного турнира ЧМ-2022 и вышли в стыковые матчи. УЕФА разводит страны на национальном и клубном уровнях при жеребьевке футбольных соревнований с 2014 года.