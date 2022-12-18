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Дибала — о финале ЧМ-2022: «Было нелегко, но теперь настало время праздновать вместе»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, что победа команде в финале ЧМ-2022 далась нелегко.

«Было нелегко, но нам нужно было сохранять хладнокровие. Сборная Франции ошиблась, и дальше была моя очередь. Я хочу поблагодарить всех аргентинцев за этот месяц. Поддержка была безоговорочной, и теперь настало время праздновать вместе», — приводит AS слова Дибалы.

В финале турнира аргентинцы одержали победу над командой Франции (3:3, по пен. 4:2). Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://as.com/futbol/mundial/argentina-francia-ultima-hora-en-vivo-final-mundial-qatar-2022-en-directo-n/
Пауло Дибала
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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