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Сегодня, 22:12

Дешам — о неснятой цепочке Кунде: «Он не должен был так поступать. И это наша вина»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал эпизод с защитником команды Жюлем Кунде, который вышел на игру 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей, не сняв золотую цепочку.

«Он не имел на это права. Но я знаю, что Кунде немного суеверен. Не понимаю этого поступка. Ему повезло, что он не попался мне на глаза. Судья сказал нам, что футболистам запрещено выступать с браслетами, цепочками, часами и солнцезащитными очками. Жюль не должен был так поступать. Я думал, он ее снимет, но этого не произошло. И это наша вина», — приводит RMC Sport слова Дешама.

На 42-й минуте матча боковой арбитр заметил, что Кунде находится на поле с цепочкой на шее. Судья сразу попросил игрока снять украшение. По правилам ФИФА любое украшение на теле спортсмена во время официальных матчей запрещено.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с победителем матча Англия — Сенегал, который начнется сегодня в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия 1
Сенегал 0
1-й тайм

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 3
Польша 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
Дидье Дешам
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
Жюль Кунде
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