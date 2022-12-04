Главный тренер Польши: «Никто не знает, как остановить Мбаппе в его нынешней форме»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился мнением о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

Поляки в 1/8 финала ЧМ-2022 проиграли французам со счетом 1:3. Мбаппе в этом матче оформил дубль.

«Нет рецепта, как остановить Мбаппе. Никто не знает, ни один тренер не знает, как остановить Килиана в его нынешней форм. Сегодня он причинил нам боль, но я болею за него, потому что он настоящая звезда. Думаю, что Мбаппе будет тем игроком, который станет лучшим на долгие годы», — приводит слова Михневича Sky Sports.

Мбаппе на чемпионате мира в Катаре сыграл за сборную Францию четыре матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Французы в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.