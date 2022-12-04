Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:00

Главный тренер Польши: «Никто не знает, как остановить Мбаппе в его нынешней форме»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился мнением о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

Поляки в 1/8 финала ЧМ-2022 проиграли французам со счетом 1:3. Мбаппе в этом матче оформил дубль.

«Нет рецепта, как остановить Мбаппе. Никто не знает, ни один тренер не знает, как остановить Килиана в его нынешней форм. Сегодня он причинил нам боль, но я болею за него, потому что он настоящая звезда. Думаю, что Мбаппе будет тем игроком, который станет лучшим на долгие годы», — приводит слова Михневича Sky Sports.

Мбаппе на чемпионате мира в Катаре сыграл за сборную Францию четыре матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Французы в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.

Источник: Sky Sports

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 1
Сенегал 0
1-й тайм

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 3
Польша 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
Чеслав Михневич
1
1
Читайте также
Ужасы Мартиники. На этом острове совсем не жалеют девушек
Ужасы Мартиники. На этом острове совсем не жалеют девушек
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Дьяков: «Скорее всего, французы выйдут в полуфинал. Думаю, что это сборная без слабых мест»
Дешам — о неснятой цепочке Кунде: «Он не должен был так поступать. И это наша вина»
Защитник сборной Франции Кунде объяснил неснятую цепочку в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей
Главный тренер Польши — о поражении от Франции: «Нам очень жаль, мы расстроены и разочарованы»
У стадиона ЧМ-2022 «Аль-Бейт» очень сильно воняет навозом
Дешам после победы над Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022 назвал секрет успеха французов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник сборной Франции Кунде объяснил неснятую цепочку в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей

Дешам — о неснятой цепочке Кунде: «Он не должен был так поступать. И это наша вина»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости