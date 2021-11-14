Дешам: «Целью было пройти квалификацию на ЧМ-2022, и сборная Франции сделала это стильно»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (8:0).

«Целью было пройти квалификацию, и мы сделали это стильно. Вы могли увидеть удовольствие, которое игроки получали от совместной игры. Это хорошо, что каждый игрок получил свой кусок торта. Это результат, который вознаграждает все, что мы сделали в первом и втором таймах. Был риск немного просесть после перерыва, но мы продолжили так же, и это касается уважения к своему оппоненту», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Французы набрали 15 очков и лидируют в группе Н. Они обеспечили себе путевку на ЧМ-2022 за тур до финиша. У Казахстана три очка и последнее, пятое место.