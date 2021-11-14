Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (8:0) поделился мнением о своем голе головой. 22-летний игрок в этой встрече оформил покер.

«В пятницу на тренировке забил головой. Тренер сказал, что мне повезло, это рука судьбы. Да, игра головой у меня не самая лучшая, но в этом году я улучшил этот навык. Это не способность на высшем уровне, но она начинает приближаться к тому, чего я хочу. Я буду продолжать работать, чтобы забивать еще», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Французы набрали 15 очков и лидируют в группе Н. Они обеспечили себе путевку на ЧМ-2022 за тур до финиша. У Казахстана три очка и последнее, пятое место.