«Просто позор, как мы играли во втором тайме». Ван Дейк — о ничейном результате в матче с Черногорией
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Черногории (2:2).
«Это просто позор, как мы играли во втором тайме. Мы все хотим владеть мячом, атаковать и забивать. Но мы должны убедиться, что мы также думаем и в защите. Мы оставили для них место для контратак. И если у вас нет правильной организации... Это просто ужасно. При всем уважении к Черногории, нужно было просто побеждать. Особенно, если ведешь со счетом 2:0. Может быть, это произошло из-за лени, нам нужно обсудить это», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.
Нидерланды вели со счетом 2:0 до 82-й минуты, после чего пропустили два мяча. Голландцы с 20 очками занимают первое место в группе G, Черногория с 12 очками потеряла шансы на выход на ЧМ-2022. На втором и третьем местах — Турция и Норвегия, у которых по 18 очков.
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