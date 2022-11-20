Терюшков: «Инфантино приходится признаваться во всех грехах, мести хвостом, прыгать на одной ножке»

Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В субботу Инфантино на пресс-конференции, посвященной чемпионату мира в Катаре, указал на двойные стандарты западных журналистов при освещении турнира. По его мнению, они предпочитают говорить о проблемах вокруг чемпионата мира, не обращая внимания на то, что в вопросе прав человека в Катаре был достигнут значительный прогресс.

«Естественно, в этих нетривиальных условиях главе международного футбола Инфантино приходится сглаживать конфликт и признаваться во всех грехах, мести хвостом, пятить назад, прыгать на одной ножке. Даже если он заблеет, никто уже не удивится. Потому что он может почувствовать себя и козлом, и любым другим рогатым животным. Не все же геев прославлять. А в целом, этот чемпионат станет апогеем, зоной водораздела между прошлым устройством и будущим. А мировое будущее сейчас зарождается в России», — сказал Терюшков «СЭ».

ЧМ-2022 будет проходить в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В воскресенье, 20 ноября состоится матч открытия турнира между Катаром и Эквадором. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.