Бэйл — о ЧМ-2022: «Я именно там, где и хочу быть! Я готов бороться»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мыслями о предстоящем матче со сборной США в рамках чемпионата мира-2022.

«Я именно там, где и хочу быть — я здесь! Я готов бороться. Мы все усердно тренировались на прошлой неделе, приспосабливаясь к жаре и часовому поясу. Теперь у нас нет никаких оправданий. Мы вложили в это весь свой труд. Завтра начинается игровое время, и, надеюсь, мы сможем сделать то, что должно быть сделано. У меня есть опыт игры против некоторых игроков сборной США и с ними», — приводит Sky Sports слова Бэйла.

Уэльс сыграет со сборной США 21 ноября. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.