Денис Казанский о матче Иран — США: «Ставлю 70 на 30, что американцы вылетят»
Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча Иран — США в рамках 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.
— Чего ждете от матча Иран — США?
— Удалений!
— У Ирана?
— Думаю, обе сборные доиграются до красных карточек. Все к этому располагает — особенно с учетом того, какая геополитическая интрига вшита в игру. У нее совершенно не футбольный подтекст.
— О да!
— Давно такого не было. Разогрев перед игрой Хорватия — Канада теперь может показаться жалким кривляньем. Медиакоманда американцев подкорректировала флаг Ирана, убрав с него эмблему Исламской Республики — в поддержку протестов в этой стране. Все вопросы к тренерам накануне матча не про футбол, а про политику...
— Кто же шагнет в плей-офф?
— Иран сейчас хорош. Помимо запредельной мотивации на его стороне и сумасшедшая поддержка болельщиков. В Катаре их очень много, они реально добавляют команде энергии, гонят ее вперед. А ситуацию в сборной США описал Эрик Виналда. Помните такого?
— Конечно. Легенда соккера.
— Да. Цитирую: «Проблема американского спорта в идее — «Победим в следующий раз». Нет вылета и повышения в классе. Поражения дают вознаграждение. Например, драфтом. В решающие моменты мы не знаем, как победить. Мы не привыкли к этому, пытаемся не проиграть. Вот и получаем, что заслужили, — ничью».
— Значит, ваш фаворит — Иран?
— Да. Ставлю 70 против 30, что именно он и попадет в плей-офф.
Матч сборных Ирана и США состоится сегодня, 29 ноября и начнется в 22.00 (мск). После двух туров иранцы идут на втором месте с 3 очками, а американцы занимают третью строчку с 2 очками.