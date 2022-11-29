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Денис Казанский о матче Иран — США: «Ставлю 70 на 30, что американцы вылетят»

Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты сборной Ирана.
Фото Reuters

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча Иран — США в рамках 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Чего ждете от матча Иран — США?

— Удалений!

— У Ирана?

— Думаю, обе сборные доиграются до красных карточек. Все к этому располагает — особенно с учетом того, какая геополитическая интрига вшита в игру. У нее совершенно не футбольный подтекст.

— О да!

— Давно такого не было. Разогрев перед игрой Хорватия — Канада теперь может показаться жалким кривляньем. Медиакоманда американцев подкорректировала флаг Ирана, убрав с него эмблему Исламской Республики — в поддержку протестов в этой стране. Все вопросы к тренерам накануне матча не про футбол, а про политику...

— Кто же шагнет в плей-офф?

— Иран сейчас хорош. Помимо запредельной мотивации на его стороне и сумасшедшая поддержка болельщиков. В Катаре их очень много, они реально добавляют команде энергии, гонят ее вперед. А ситуацию в сборной США описал Эрик Виналда. Помните такого?

— Конечно. Легенда соккера.

— Да. Цитирую: «Проблема американского спорта в идее — «Победим в следующий раз». Нет вылета и повышения в классе. Поражения дают вознаграждение. Например, драфтом. В решающие моменты мы не знаем, как победить. Мы не привыкли к этому, пытаемся не проиграть. Вот и получаем, что заслужили, — ничью».

— Значит, ваш фаворит — Иран?

— Да. Ставлю 70 против 30, что именно он и попадет в плей-офф.

Матч сборных Ирана и США состоится сегодня, 29 ноября и начнется в 22.00 (мск). После двух туров иранцы идут на втором месте с 3 очками, а американцы занимают третью строчку с 2 очками.

Сборная Ирана по&nbsp;футболу. Денис Казанский: «В матче Иран — США жду удалений. Ставлю 70 на 30, что американцы вылетят»

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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