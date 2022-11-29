Тарханов назвал четыре сборных, которые могут выиграть ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре.

— Думаю, что победить может Бразилия, Англия, Испания, — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова. — Добавлю еще Францию — она тоже способная выиграть этот чемпионат. Бельгия навряд ли завоюет титул. Но могут быть какие-то сюрпризы, потому что мы их уже видели на чемпионате.

— За кого вы болеете на чемпионате мира?

— За бразильцев и испанцев (смеется)! Но Франция — очень сильная команда.

— То есть они могут и в этот раз забрать титул чемпиона?

— Да, да, вполне! Как Мбаппе играет! В целом они очень хорошо играют.