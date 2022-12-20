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В Аргентине сообщили о втором погибшем болельщике во время национальных гуляний

Иван Шитик
Корреспондент
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20 декабря из Аргентины пришло сообщение о втором погибшем болельщике во время национальных гуляний в честь победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.

24-летний мужчина получил смертельные травмы, упав с крыши одного из домов. Пострадавший был госпитализирован и скончался спустя сутки в больнице, сообщает Clarin.

Ранее сообщалось, что другой аргентинский фанат во время празднования победы сборной скончался от асфиксии после того, как повязанный вокруг его шеи национальный флаг запутался в колесах мотоцикла.

20 декабря специальным указом президента страны был объявлен выходным во всей Аргентине.

18 декабря национальная команда Аргентины в третий раз в своей истории стала обладателем Кубка мира (1978, 1986, 2022). В финале состязаний аргентинцы оказались сильнее французов (3:3 в основное время, 4:2 — по пенальти).

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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