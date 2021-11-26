Денис Черышев хотел сыграть с Турцией в стыковых матчах ЧМ-2022

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, с кем из соперников хотел сыграть в стыковых матчах чемпионата мира 2022.

«Я очень надеялся, что мы добьемся нужного результата с Хорватией. Следил за матчем, и было очень жалко, что не получилось. Что ж, теперь нужно пробиваться через стыки. Думаю, нам это по силам.

Хотел ли я с кем-то встретиться в стыковых матчах? Разве что с Турцией, которой я забивал чаще, чем другим командам.

Если честно, жеребьевку я пропустил, об итогах мне сообщила мама. Что могу сказать: соперники тяжелые. С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью, но там не было в составе Левандовски.

Рад, что играем дома оба матча. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018 и думаю, что именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата», — приводит слова Черышева сайт РФС.

Соперником сборной России по полуфиналу плей-офф стала команда Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта, принимающей стороной будет победитель матча Россия — Польша.