Ковалевский считает сборную России по футболу фаворитом в матче с Польшей

Бывший голкипер сборной Польши Войцех Ковалевский поделился мнением о предстоящей встречи команды с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022.

«Я думаю, что неплохой жребий для сборной России, — сказал Ковалевский ТАСС. — Ситуация складывается так, что и команды Польши и России закончили групповой отборочного турнира на одинаковых эмоциях. На самом деле сборная России является фаворитом матча с поляками за счет того, что россияне будут хозяевами этой встречи, но на футбольном поле команды равны».

Бывший голкипер также считает, что в сборной России нет яркого лидера, как у Польши Роберт Левандовский.

«Можно говорить, что у сборной России нет ярко выраженного лидера, каким у команды Польши является Роберт Левандовский. Но нужно не забывать, что футбол — это командный вид спорта, выше индивидуального мастерства ценится высокое качество командной игры и результативность. Что касается россиян, в последних матчах отбора, не беру в учет матч с хорватами, команда показала хорошую организацию, футбольный прагматизм и эффективность», — добавил Ковалевский.

Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель встречи встретится с сильнейшим в паре между сборными Швеции и Чехии.