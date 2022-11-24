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Сегодня, 16:38

Данни: «Верю, что сборная Португалии выиграет ЧМ-2022»

Данни уверен, что Португалия может победить ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» Данни считает, что сборная Португалии может победить на чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, я верю в то, что сборная Португалия выиграет чемпионат мира-2022. У нас хорошие шансы. Да, это будет не так просто — на чемпионате мира все сборные сильные, но я уверен, что Португалия добьется успеха. Очень важно сегодня начать с победы над Ганой и в дальнейшем набирать очки в каждом матче», — сказал Данни «РБ Спорт».

Сегодня, 24 ноября, португальская команда сыграет с Ганой в первом туре ЧМ-2022. Начало — в 19.00 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Мигель Данни
Сборная Португалии по футболу
0
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