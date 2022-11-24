Богосавац: «Знаю, что болельщики из России будут поддерживать на чемпионате мира сборную Сербии. По-другому и быть не могло»

Сербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился впечатлениями перед матчем Бразилия — Сербия на чемпионате мира-2022.

«Самое главное — пройти группу. Считаю, она самая сильная, в которой Сербия, Бразилия, Швейцария и Камерун. Важно выйти в плей-офф, а там настроение, вдохновение, и, кто знает, может пройдем дальше по сетке. В нашей сборной собраны лучшие футболисты, многие из которых являются лидерами в своих клубах. Это и Тадич, и Митрович, и многие другие, которые играют в сильных европейских командах. С нетерпением жду матча с Бразилией, который состоится сегодня ночью. Мой прогноз- ничья или победа Сербии. Знаю, что болельщики из России будут поддерживать на чемпионате мира нашу сборную. По-другому и быть не могло, потому что мы — братья», — цитирует Богосаваца пресс-служба грозненцев.

Встреча Бразилия — Сербия пройдет в четверг, 24 ноября. Начало матча — 22.00 (мск).