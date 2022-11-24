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Богосавац: «Знаю, что болельщики из России будут поддерживать на чемпионате мира сборную Сербии. По-другому и быть не могло»

Иван Шитик
Корреспондент
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Сербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился впечатлениями перед матчем Бразилия — Сербия на чемпионате мира-2022.

«Самое главное — пройти группу. Считаю, она самая сильная, в которой Сербия, Бразилия, Швейцария и Камерун. Важно выйти в плей-офф, а там настроение, вдохновение, и, кто знает, может пройдем дальше по сетке. В нашей сборной собраны лучшие футболисты, многие из которых являются лидерами в своих клубах. Это и Тадич, и Митрович, и многие другие, которые играют в сильных европейских командах. С нетерпением жду матча с Бразилией, который состоится сегодня ночью. Мой прогноз- ничья или победа Сербии. Знаю, что болельщики из России будут поддерживать на чемпионате мира нашу сборную. По-другому и быть не могло, потому что мы — братья», — цитирует Богосаваца пресс-служба грозненцев.

Встреча Бразилия — Сербия пройдет в четверг, 24 ноября. Начало матча — 22.00 (мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Мирослав Богосавац
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