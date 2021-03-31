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Далич заявил, что Хорватия займет первое место в группе отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией

06:26
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что его команда займет первое место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022.

«Я уже говорил, что группа для нас непростая, к тому же, всем тяжело проводить 3 матча за неделю. При этом мы знаем нашу цель. Мы займем первое место в группе и поедем на чемпионат мира в Катаре. На Евро мы должны будем сыграть лучше, чем сейчас, я уверен, что так и будет. Мы увидели много хорошего в игре против Мальты», — приводит официальный сайт УЕФА слова Далича.

После трех туров Хорватия занимает первое место в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками. На втором месте идет сборная России, которая имеет равное количество очков с лидером, но уступает по дополнительным показателям.

Россия в отборе ЧМ-2022: турнирная таблица группы, результаты и расписание матчей

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030814--croatia-vs-malta/

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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