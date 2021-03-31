Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Тренер сборной Белоруссии извинился за разгромное поражение от Бельгии

02:48
Теги:

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель поделился впечатлениями после матча со сборной Бельгии (0:8) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Нужно принести извинения нашим болельщикам, игра полностью не удалась, — цитирует Мархеля «Прессбол» 31 марта. — План был плотно играть в обороне, не давать сопернику развернуться в атаке... Сейчас по горячим следам можно говорить все, что угодно».

Сборная Белоруссии в этой игре потерпела самое крупное поражение в своей истории. Команда занимает четвертое место в группе Е, имея в активе три очка.

Бельгия — Белоруссия

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/382217

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...