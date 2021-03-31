Тренер сборной Белоруссии извинился за разгромное поражение от Бельгии

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель поделился впечатлениями после матча со сборной Бельгии (0:8) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Нужно принести извинения нашим болельщикам, игра полностью не удалась, — цитирует Мархеля «Прессбол» 31 марта. — План был плотно играть в обороне, не давать сопернику развернуться в атаке... Сейчас по горячим следам можно говорить все, что угодно».

Сборная Белоруссии в этой игре потерпела самое крупное поражение в своей истории. Команда занимает четвертое место в группе Е, имея в активе три очка.