Главный тренер Хорватии Далич: «Горячая публика Сплита будет нам помогать»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной России отметил, что болельщики помогут его команде.

— На сколько изменилась сборная России при Карпине после вашего первого матча? Какие качества и каких игроков вы можете выделить?

— Хорошая игра сборной России дала им уверенность. Могу выделить более старших игроков: Смолов, Головин и Джикия.

— Почему матч проходит именно в Сплите?

— Это решение было принято очень давно. Мы знали, что если будет такая ситуация, то горячая публика Сплита будет нам помогать.

Сборная России лидирует в группе H с 22 очками, Хорватия идет на второй строчке с 20 очками. В воскресенье, 14 ноября, состоится матч Хорватия — Россия (начало — в 17.00 мск), для выхода на ЧМ-2022 россиянам нужно не проиграть в этой встрече.