Сборная России победила команду Словении в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 2:1.

Концовка встречи ознаменовался некрасивой выходкой одного из фанатов, который выбежал на поле стадиона в Мариборе. Он выбежал на поле и попытался сначала отобрать флажок у лайнсмена.

Затем он схватил файер, который кто-то бросил с трибун, и начал бегать с ним по газону. Достаточно быстро отреагировала служба безопасности и жестко скрутила хулигана.