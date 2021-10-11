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Болельщик попытался отобрать флажок у судьи матча Словения — Россия

11 октября, 23:45
Один из болельщиков выбежал на поле стадиона в Мариборе. Фото Reuters
Один из болельщиков выбежал на поле стадиона в Мариборе. Фото Reuters
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Сборная России победила команду Словении в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 2:1.

Концовка встречи ознаменовался некрасивой выходкой одного из фанатов, который выбежал на поле стадиона в Мариборе. Он выбежал на поле и попытался сначала отобрать флажок у лайнсмена.

Затем он схватил файер, который кто-то бросил с трибун, и начал бегать с ним по газону. Достаточно быстро отреагировала служба безопасности и жестко скрутила хулигана.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры