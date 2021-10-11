Болельщик попытался отобрать флажок у судьи матча Словения — Россия
11 октября, 23:45
Сборная России победила команду Словении в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 2:1.
Концовка встречи ознаменовался некрасивой выходкой одного из фанатов, который выбежал на поле стадиона в Мариборе. Он выбежал на поле и попытался сначала отобрать флажок у лайнсмена.
Затем он схватил файер, который кто-то бросил с трибун, и начал бегать с ним по газону. Достаточно быстро отреагировала служба безопасности и жестко скрутила хулигана.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю