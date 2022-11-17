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Сегодня, 21:05

ЧМ-2022: расписание матчей сборной Испании

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Серхио Бускетс.
Фото Global Look Press

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Испании. «СЭ» публикует расписание матчей команды Луиса Энрике в группе E с Коста-Рикой, Германией и Японией.

Расписание матчей сборной Испании на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

23 ноября (среда). 19.00 Доха («Эль-Тумама»). Испания — Коста-Рика

27 ноября (воскресенье). 22.00 Эль-Хаур («Эль-Байт»). Испания — Германия

1 декабря (четверг). 22.00. Эр-Райян («Халифа»). Япония — Испания

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Сборная Испании становилась чемпионом мира в 2010 году. Капитаном команды является Серхио Бускетс.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
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