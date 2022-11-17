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ЧМ-2022: расписание матчей сборной Аргентины

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Родриго Де Пауль и Лионель Месси.
Фото Global Look Press

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Аргентины. «СЭ» публикует расписание матчей команды Лионеля Скалони в группе C с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Расписание матчей сборной Аргентины на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

22 ноября (вторник). 13.00. Лусаил («Лусаил»). Аргентина — Саудовская Аравия

26 ноября (суббота). 22.00. Лусаил («Лусаил»). Аргентина — Мексика

30 ноября (среда). 22.00. Доха («Стадион 974»). Польша — Аргентина

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Сборная Аргентины дважды выигрывала чемпионаты мира (1978, 1986). Капитаном команды является Лионель Месси.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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