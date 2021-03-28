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Гол Родригеша из киевского «Динамо» принес Люксембургу победу над Ирландией

00:45
27 марта. Ирландия — Люксембург — 0:1. Родригеш отмечает забитый гол. Фото AFP
27 марта. Ирландия — Люксембург — 0:1. Родригеш отмечает забитый гол. Фото AFP
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Сборная Люксембурга в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Ирландию со счетом 1:0.

Единственный гол на счету форварда киевского «Динамо» Жерсона Родригеша.

После этого матча Люксембург с 3 очками занимает третье место в группе A, Ирландия после двух игр не имеет очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа A

Ирландия — Люксембург — 0:1 (0:0)

Гол: Родригеш, 85.

Ирландия: Базуну, Кларк (Макклин, 61), Стивенс, Коулман, Доэрти (Брэйди, 46), Браун, Каллен (Молумби, 88), Найт, Коллинз (Пэрротт, 88), Робинсон (Лонг, 73).

Люксембург: Мори, Шано, Мартинс, Махмутович, Янс, Мартинс Перейра, В.Тилль (Девилль, 79), О.Тилль, Баррейро, Родригеш, Синани (Герсон, 90+2).

Предупреждения: О.Тилль, 13. Стивенс, 53. Синани, 53. Янс, 58. Каллен, 80.

Судья: Йович (Хорватия).

27 марта. Дублин. Стадион «Авива».

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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