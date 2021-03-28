Гол Родригеша из киевского «Динамо» принес Люксембургу победу над Ирландией
Сборная Люксембурга в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Ирландию со счетом 1:0.
Единственный гол на счету форварда киевского «Динамо» Жерсона Родригеша.
После этого матча Люксембург с 3 очками занимает третье место в группе A, Ирландия после двух игр не имеет очков.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа A
Ирландия — Люксембург — 0:1 (0:0)
Гол: Родригеш, 85.
Ирландия: Базуну, Кларк (Макклин, 61), Стивенс, Коулман, Доэрти (Брэйди, 46), Браун, Каллен (Молумби, 88), Найт, Коллинз (Пэрротт, 88), Робинсон (Лонг, 73).
Люксембург: Мори, Шано, Мартинс, Махмутович, Янс, Мартинс Перейра, В.Тилль (Девилль, 79), О.Тилль, Баррейро, Родригеш, Синани (Герсон, 90+2).
Предупреждения: О.Тилль, 13. Стивенс, 53. Синани, 53. Янс, 58. Каллен, 80.
Судья: Йович (Хорватия).
27 марта. Дублин. Стадион «Авива».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю