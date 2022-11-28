ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 28 ноября

28 ноября состоится девятый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В понедельник пройдут четыре матча: Камерун — Сербия, Южная Корея — Гана, Бразилия — Швейцария и Португалия — Уругвай.

Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 28 ноября (понедельник)

Группа G. 13.00. Камерун — Сербия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа H. 16.00. Южная Корея — Гана (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа G. 19.00. Бразилия — Швейцария (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа H. 22.00. Португалия — Уругвай (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.