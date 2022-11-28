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Главный тренер сборной Ганы: «Давление — это думать о том, что поесть на следующий день»

Иван Шитик
Корреспондент
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Отто Аддо, тренер сборной Ганы, заявил, что участвовать в чемпионате мира — это привилегия, и добавил, что настоящее давление на него оказывается не в футболе, а в повседневных ситуациях реальной жизни.

«Я считаю, что никакого давления нет. Это привилегия находиться здесь и быть тренером сборной Ганы. Это не давление. Давление — это думать о том, что поесть на следующий день.

Нам нужно, чтобы люди поняли, что значит играть в футбол. Работа СМИ — это задавать вопросы. Да, мы проигрываем, за что, очевидно, мы получаем много критики. А если мы выигрываем, то сразу становимся лучшими. Иногда вы можете играть хорошо и проигрывать, а иногда — играть плохо и победить. Нужно смотреть на игру, а не на сухую статистику», — приводит слова тренера Marca.

В следующем туре португальцы 28 ноября сыграет против Уругвая, а Гана в этот же день встретится со сборной Южной Кореи.

 
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
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