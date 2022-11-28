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Германия впервые в своей истории не одержала ни одной победы в первых двух матчах на чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент
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27 ноября. Испания — Германия — 1:1.
Фото Reuters

Сборная Испании со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Германия впервые в своей истории не одержала ни одной победы в первых двух матчах на чемпионате мира.

Также немцы ни разу не сыграли на ноль в восьми официальных матчах в 2022 году.

Напомним, что на старте ЧМ-2022 немцы проиграли команде Японии со счетом 1:2.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

В заключительном туре сборная испанцы сыграет с японцами, сборная Германии встретится с командой Коста-Рики. Матчи пройдут 1 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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