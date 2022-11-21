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Руни о символической сборной: «Роналду оставил бы вне заявки, ведь он не играет за свой клуб»

Сергей Разин
корреспондент
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Уэйн Руни.
Фото Global Look Press

Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни не стал бы включать форварда «МЮ» Криштиану Роналду в символическую сборную.

«Кто из тройки Месси, Кейн, Роналду вошел бы в мою символическую сборную? Мне пришлось бы выпустить в стартовом составе Месси, а Кейна оставить на скамейке запасных. Роналду оставил бы вне заявки, ведь он не играет за свой клуб», — приводит слова Руни Sportstar.

Ранее Роналду в своем интервью заявил, что Руни критикует его, потому что англичанин уже завершил карьеру, а португалец продолжает играть. Также Роналду заявил, что выглядит лучше, чем Руни.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
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ТБ 2.5

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26%

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Гарри Кейн
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Уэйн Руни
1
0
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