Руни о символической сборной: «Роналду оставил бы вне заявки, ведь он не играет за свой клуб»

Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни не стал бы включать форварда «МЮ» Криштиану Роналду в символическую сборную.

«Кто из тройки Месси, Кейн, Роналду вошел бы в мою символическую сборную? Мне пришлось бы выпустить в стартовом составе Месси, а Кейна оставить на скамейке запасных. Роналду оставил бы вне заявки, ведь он не играет за свой клуб», — приводит слова Руни Sportstar.

Ранее Роналду в своем интервью заявил, что Руни критикует его, потому что англичанин уже завершил карьеру, а португалец продолжает играть. Также Роналду заявил, что выглядит лучше, чем Руни.