Карпин: «После третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел тоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра (6:0).

«В первом тайме не понравилась игре. Первые десять минут — ок. Потом... не понравилось.

Мысли есть, где-то почувствовали, что будет легко, начали мяч передерживать. Поле повлияло прилично: мяч дробил. Напряжение было ненужное.

После второго гола расслабились, почувствовали уверенность, стало все получаться.

Понятно, что Миранчуку не хватает практики, потерян игровой тонус. Зато во втором тайме стало все получаться.

Джикия и сегодня готов был. Решили поберечь. Дивееву было бы тяжело провести 90 минут и против Кипра, и против Хорватии.

После третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией. Честно.

Состояние игроков не беспокоит. Восстановление беспокоит», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 российские футболисты сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 14 ноября в Сплите.