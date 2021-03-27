Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Черчесов объяснил тактику в матче России со Словенией

19:50
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор тактики на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1). В стартовом составе на игру вышел Рифат Жемалетдинов.

«Естественно, изучаем соперника и смотрим на свой состав, — сказал Черчесов в эфире «Матч премьер». — Сегодня сыграли ромбом. Рифат играл на привычной позиции, на которой играет в Локо. Сегодня играли в пять, но игра была гибридной, соперник хорошо играл на флангах. Нам надо было и середину закрыть, и фланги. В перерыве поменяли тактику».
(Константин Колмаков)

Россия — Словения

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2132
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...