Черчесов объяснил тактику в матче России со Словенией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор тактики на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1). В стартовом составе на игру вышел Рифат Жемалетдинов.
«Естественно, изучаем соперника и смотрим на свой состав, — сказал Черчесов в эфире «Матч премьер». — Сегодня сыграли ромбом. Рифат играл на привычной позиции, на которой играет в Локо. Сегодня играли в пять, но игра была гибридной, соперник хорошо играл на флангах. Нам надо было и середину закрыть, и фланги. В перерыве поменяли тактику».
(Константин Колмаков)
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