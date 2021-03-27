Юрий Лоза поделился впечатлениями от матча между сборными России и Словении
Известный артист Юрий Лоза поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словении. Россияне обыграли соперника со счетом 2:1.
— Во втором тайме нас просто зажали, и будь соперник чуть удачливее и мастеровитее, нам было бы очень тяжело, — сказал Лоза в интервью «РБ Спорт». — Я не знаю, что у Черчесова на уме, но в таких ситуациях, когда у нас есть возможность проводить контратаки, надо выпускать людей, которые умеют это делать. Должна быть пара игроков, которые хорошо взаимодействуют, чтобы они выходили свежие и могли разорвать любую оборону. Словенцы нам это позволяли. Но вместо этого мы совершенно беззубо смотрелись после перерыва.
Что касается Дзюбы, он был неплох в подыгрыше в первой половине матча, удачно сбрасывал мяч ребятам. Сейчас он смог забить, но я помню и моменты, когда он несколько таймов подряд стоял в штрафной и ничего не мог сделать. Все же Дзюба не тот, кто может из любой ситуации вытащить, скорости у него не хватает, а в борьбе — да, получается. Сегодня свезло и Дзюбе, и нашей команде, мы не были сильнее Словении.
Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 30 марта в гостях против Словакии.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-loza-sbornaya-rossii-ne-by-la-sil-nee-slovenii-nam-svezlo/
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