Фернанду Сантуш: «Абсолютно убежден, что Португалия будет на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф на чемпионат мира-2022. В полуфинале португальцы сыграют против Турции.

«Мы обязаны сосредоточиться на матче с Турцией и не должны думать ни о чем, кроме как о победе в этой игре. Это важная игра, чтобы выйти в финал и выиграть его.

Не отчаиваемся, ведь имеем возможность провести домашний матч, но для этого нужно победить Турцию.

Сейчас нам нужно хорошо подготовиться, чтобы показать высокий класс футбола в марте. У Турции очень хорошие игроки. Иногда их команда работает хорошо, иногда — нет. Это команда, которая всегда создает трудности. Но я абсолютно убежден, что мы будем на чемпионате мира», — цитирует Сантуша сайт УЕФА.