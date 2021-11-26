Фернанду Сантуш: «Абсолютно убежден, что Португалия будет на чемпионате мира»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф на чемпионат мира-2022. В полуфинале португальцы сыграют против Турции.
«Мы обязаны сосредоточиться на матче с Турцией и не должны думать ни о чем, кроме как о победе в этой игре. Это важная игра, чтобы выйти в финал и выиграть его.
Не отчаиваемся, ведь имеем возможность провести домашний матч, но для этого нужно победить Турцию.
Сейчас нам нужно хорошо подготовиться, чтобы показать высокий класс футбола в марте. У Турции очень хорошие игроки. Иногда их команда работает хорошо, иногда — нет. Это команда, которая всегда создает трудности. Но я абсолютно убежден, что мы будем на чемпионате мира», — цитирует Сантуша сайт УЕФА.
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