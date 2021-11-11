Сегодня, 11 ноября, состоятся очередные матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022.

Группа Н

Россия — Кипр (20.00 мск)

Мальта — Хорватия (22.45)

Словакия — Словения (22.45)

Группа А

Азербайджан — Люксембург (20.00)

Ирландия — Португалия (22.45)

Группа В

Грузия — Швеция (20.00)

Греция — Испания (22.45)

Группа J

Армения — Северная Македония (20.00)

Германия — Лихтенштейн (22.45)

Румыния — Исландия (22.45)

Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //

Турнирные таблицы — по этой ссылке