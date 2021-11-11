Чемпионат мира-2022: Россия — Кипр и другие матчи квалификационного раунда 11 ноября
08:30
Сегодня, 11 ноября, состоятся очередные матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022.
Группа Н
Россия — Кипр (20.00 мск)
Мальта — Хорватия (22.45)
Словакия — Словения (22.45)
Группа А
Азербайджан — Люксембург (20.00)
Ирландия — Португалия (22.45)
Группа В
Грузия — Швеция (20.00)
Греция — Испания (22.45)
Группа J
Армения — Северная Македония (20.00)
Германия — Лихтенштейн (22.45)
Румыния — Исландия (22.45)
Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //
Турнирные таблицы — по этой ссылке
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