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Чемпионат мира-2022: Россия — Кипр и другие матчи квалификационного раунда 11 ноября

08:30
Футболисты сборной России. Фото AFP
Футболисты сборной России. Фото AFP
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Сегодня, 11 ноября, состоятся очередные матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022.

Группа Н

Россия — Кипр (20.00 мск)

Россия — Кипр

Мальта — Хорватия (22.45)

Мальта — Хорватия

Словакия — Словения (22.45)

Словакия — Словения

Группа А

Азербайджан — Люксембург (20.00)

Азербайджан — Люксембург

Ирландия — Португалия (22.45)

Ирландия — Португалия

Группа В

Грузия — Швеция (20.00)

Грузия — Швеция

Греция — Испания (22.45)

Греция — Испания

Группа J

Армения — Северная Македония (20.00)

Армения — Македония

Германия — Лихтенштейн (22.45)

Германия — Лихтенштейн

Румыния — Исландия (22.45)

Румыния — Исландия

Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //
Турнирные таблицы — по этой ссылке

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Сергей Ревенко все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры