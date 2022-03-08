CAS зарегистрировал апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции РФС на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России и российские клубы от участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба CAS.

На прошлой неделе ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех матчей под эгидой организаций.

РФС просит отменить решения международных организаций и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА. Также РФС подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого оспариваемого решения.

Сборная России должна была сыграть в Москве в полуфинальном матче стыков ЧМ-2022 против Польши 24 марта, а в случае победы вышла бы на победителя пары Швеция — Чехия.

Кроме того, «Спартак» был отстранен от участия в 1/8 финала Лиги Европы.