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Сегодня, 19:22

CAS зарегистрировал апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА

Иван Шитик
Корреспондент
РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции РФС на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России и российские клубы от участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба CAS.

На прошлой неделе ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех матчей под эгидой организаций.

РФС просит отменить решения международных организаций и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА. Также РФС подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого оспариваемого решения.

Сборная России должна была сыграть в Москве в полуфинальном матче стыков ЧМ-2022 против Польши 24 марта, а в случае победы вышла бы на победителя пары Швеция — Чехия.

Кроме того, «Спартак» был отстранен от участия в 1/8 финала Лиги Европы.

Сборная России по футболу
УЕФА
ФИФА
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