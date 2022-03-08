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Сегодня, 14:38

«Надеемся на правильное судебное решение». В Госдуме прокомментировали новость о возможном переносе матча Россия — Польша

Свищев надеется на правильное судебное решение по матчу Россия — Польша
Роман Шишов
Корреспондент

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о возможном переносе стыкового матча Россия — Польша на июнь.

По информации польского издания Interia, ФИФА допускает перенос матча Россия — Польша на июнь. В среду должно быть принято окончательное решение.

«В случае положительного исхода судебного разбирательства сборная России готова играть в стыковых матчах, — цитирует Свищева «РБ Спорт». — Мы надеемся на правильное судебное решение. Надеюсь, оно позволит отменить несправедливое решение ФИФА и сыграть в двух матчах. Если кто-то не хочет играть, пусть отказываются и получают справедливое поражение, а российские футболисты пройдут дальше. Сперва для этого нужно проделать много работы. Юристы РФС сейчас заняты этим вопросом и хотелось бы, чтобы суд оказался неполитизированным, а решение было бы на стороне сборной России. В суде надо правильно обосновать наши доводы и разбить политизированную, ангажированную позицию оппонентов».

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России на данный момент не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Россияне 24 марта должны были сыграть со сборной Польши, а в случае победы им предстояло 29 марта встретиться с сильнейшей командой в паре Швеция — Чехия.

7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-svishhev-v-sude-rfs-nado-razbit-politizirovanny-h-i-angazhirovanny-h-opponentov/
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