Пономарев — о первой женщине-арбитре в истории ЧМ: «Пусть варит борщ, у них мозг не заточен под футбол»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о назначении француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча Германия — Коста-Рика в рамках группового этапа ЧМ-2022.

«Это довольно рискованно. Это эксперимент. Не понимаю, зачем это делают. Что за толерантность такая? Зачем женщин привлекать? Футбол — это не женское дело! Не каждый мужик-то поймет футбол. А уж женщина — тем более. Я сам-то иногда не понимаю и нахожусь в отупении. Что за безобразие? Я против этого, потому что это не женское дело.

Женщине лучше заниматься женскими делами. Пусть эта судья лучше варит борщ! У женщин совсем другие мозги, тем более для футбола. У женщин мозг не заточен под футбол», — сказал Пономарев Legalbet.

Она станет первой женщиной, которая будет работать на матче мужского ЧМ в качестве главного арбитра.

Матч пройдет в городе Эль-Хауре на поле стадиона «Аль-Байт». Начало встречи в 18.00 по московскому времени.