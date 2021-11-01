Червиченко: «Согласен с Карпиным! Соболев никак не соответствует игроку сборной России»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина о невызове в национальную команду форварда красно-белых Александра Соболева.

«Полностью согласен с Карпиным, Соболев абсолютно не соответствует игроку сборной. Заметен в последних турах исключительно пинками, толчками, попытками подраться с соперником. А в игре с «Ростовом» перешел на театральные действия: падения, плач, стоны, причитания, выпрашивание пенальти и карточек для соперника. Вряд ли что-либо из этого пригодится в двух ближайших матчах сборной России. Ни для кого не секрет, что у Соболева все время так. Отрезок идет очень хороший, потом очень плохой. Стабильности нет никакой. Либо он очень яркий, либо он очень тусклый», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее, 1 ноября, Валерий Карпин на пресс-конференции заявил, что не рассматривает нападающего «Спартака» как игрока национальной сборной, поэтому Соболева нет в расширенном списке команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

В текущем сезоне 24-летний Соболев провел 17 матчей за «Спартак», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.