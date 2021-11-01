Карпин заявил, что не рассматривает Соболева как игрока сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал нападающего «Спартака» Александра Соболева в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

— Почему не вызвали Соболева?

— Если его нет в расширенном списке, значит не рассматриваю его как игрока сборной.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 12 матчей за команду в чемпионате России, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

В ноябре российская сборная сыграет в матчах против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).