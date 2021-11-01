ФИФА оштрафовала РФС за нарушения при организации сентябрьских матчей сборной в Москве
РФС оштрафован за недостатки в организации матчей отборочного турнира ЧМ-2022 с участием сборной России против Мальты (2:0) и Хорватии (0:0), сообщает официальный сайт ФИФА.
В сообщении указано, что за появление посторонних лиц на поле и несоблюдение зонирования на стадионе РФС получил штраф в 5 тысяч швейцарских франков.
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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